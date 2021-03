Photo Credit: nin.com / John Crawford

Sono stati assegnati ieri sera i Golden Globes 2021, per i quali Trent Reznor e Atticus Ross, ormai collaudata coppia nel mondo delle colonne sonore (oltre che fulcro degli attuali Nine Inch Nails), erano candidati nella categoria Best Original Score con ben due soundtrack, quelle di “Mank” e “Soul”. Il riconoscimento se lo sono aggiudicato proprio per il lavoro svolto con il film animato del colosso Pixar.