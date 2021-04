Trent Reznor & Atticus Ross hanno vinto l’Oscar 2021 per la Best Original Score

Photo Credit: nin.com / John Crawford

In lizza con ben due nomination, ottenute per il lavoro svolto su “Mank” e “Soul”, Trent Reznor e Atticus Ross si sono aggiudicati insieme a Jon Batiste l’Oscar 2021 per la Best Original Score proprio grazie a “Soul”, ultimo film animato del colosso Pixar (che gli era già valso un Golden Globe nella stessa categoria). “Soul” ha vinto anche il premio come Best Animated Film, mentre per Reznor e Ross si tratta del secondo Oscar dopo quello del 2011 per “The Social Network”.