Trent Reznor: dopo il secondo Oscar, già al lavoro per i Nine Inch Nails

Photo Credit: nin.com / John Crawford

Fresco del suo secondo Oscar in collaborazione con Atticus Ross, vinto per la colonna sonora di “Soul”, Trent Reznor ha svelato proprio durante le interviste rilasciate per l’occasione che la band in questo periodo avrebbe dovuto essere in tour, progetto ovviamente andato a monte. Ma c’è di più, perché proprio per rispettare l’ormai proficua alternanza del loro lavoro, Reznor e Ross a quanto pare stanno per mettersi già da subito al lavoro su nuovo materiale per i Nine Inch Nails. Insomma, potrebbe non mancare moltissimo per sentire nuova musica marchiata NIN.