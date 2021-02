Trent Reznor & Atticus Ross: doppia nomination ai Golden Globes 2021

Photo Credit: nin.com / John Crawford

Il 28 Febbraio si terrà, con partecipazioni verosimilmente da remoto, la cerimonia dei Golden Globes 2021. Le candidature sono state svelate oggi e per la categoria Best Original Score hanno raccolto non una, ma ben due nomination Trent Reznor e Atticus Ross, ormai collaudata coppia nel mondo delle colonne sonore (oltre che fulcro degli attuali Nine Inch Nails). La doppietta i due l’hanno raggiunta grazie al lavoro svolto per “Mank”, pellicola del regista David Fincher, e per “Soul”, l’ultimo film animato del colosso Pixar.