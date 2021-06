Trent Reznor e Atticus Ross produrranno il nuovo album di Halsey

Freschi vincitori del loro secondo Oscar, Trent Reznor e Atticus Ross, ormai coppia fissa anche all’interno dei Nine Inch Nails, saranno i produttori del nuovo album di Halsey, il quarto della sua carriera, intitolato “If I Can’t Have Love, I Want Power”. A dare conferma della collaborazione è stata la stessa popstar americana tramite i suoi canali social:

If I Can’t Have Love, I Want Power



The FOURTH album by Halsey



Produced by Trent Reznor and Atticus Ross pic.twitter.com/BbUx2htDkY