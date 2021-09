Trentemøller – In The Gloaming [VIDEO]

Photo Credit: Sofie Nørregaard

Fermo a “Obverse” del 2019 (qui la nostra recensione), il producer e musicista danese Trentemøller tornerà l’11 Febbraio 2022 con Memoria, il suo nuovo lavoro in studio. La prima antcipazione estratta è il videoclip di In The Gloaming, un dream pop in cui la voce è quella di Lisbet Fritze. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Veil Of White

02 No More Kissing In The Rain

03 Darklands

04 Glow

05 In The Gloaming

06 The Rise

07 When The Sun Explodes

08 Dead Or Alive

09 All Too Soon

10 A Summer’s Empty Room

11 Swaying Pine Trees

12 Drifting Star

13 Like A Daydream

14 Linger