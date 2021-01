Tune-Yards – Hold Yourself. [VIDEO]

Photo Credit: Pooneh Ghana

Fermi ad “I Can Feel You Creep Into My Private Life” del 2018 (qui la nostra recensione), i Tune-Yards di Merrill Garbus e Nate Brenner torneranno il 26 Marzo con un nuovo lavoro in studio. Sketchy, questo il titolo, uscirà ancora una volta per 4AD ed è anticipato oggi dal videoclip di Hold Yourself., che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco. Nella tracklist compare anche Nowhere, Man, il brano diffuso dal duo lo scorso Settembre (lo trovate qui).

01 Nowhere, Man

02 Make It Right.

03 Hypnotized

04 Homewrecker

05 Silence Pt. 1 (When We Say “We”)

06 Silence Pt. 2 (Who Is “We”?)

07 Hold Yourself.

08 Sometime

09 Under Your Lip

10 My Neighbor

11 Be Not Afraid.