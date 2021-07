Turnstile – Alien Love Call [VIDEO]

Photo Credit: Jimmy Fontaine

Fermi a “Time & Space” del 2018, gli americani Turnstile hanno annunciato il loro nuovo lavoro in studio, Glow On, in uscita il 27 Agosto su Roadrunner. L’ultima anticipazione estratta dal nuovo disco della band di basa a Baltimora è il video di Alien Love Call, brano che vanta il featuring di Blood Orange. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Mystery

02 Blackout

03 Don’t Play

04 Underwater Boi

05 Holiday

06 Humanoid / Shake It Up

07 Endless

08 Fly Again

09 Alien Love Call (feat. Blood Orange)

10 Wild Wrld

11 Dance-Off

12 New Heart Design

13 T.L.C. (Turnstile Love Connection)

14 No Surprise

15 Lonely Dezires (feat. Blood Orange)