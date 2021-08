Turnstile – Fly Again

Photo Credit: Jimmy Fontaine

Fermi a “Time & Space” del 2018, gli americani Turnstile usciranno il 27 Agosto su Roadrunner con il nuovo album Glow On. L’ultima anticipazione estratta dal nuovo disco della band di basa a Baltimora è Fly Again, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: