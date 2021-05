Photo Credit: Tina Tyrell

George Lewis Jr. aka Twin Shadow tornerà il 9 Luglio su Cheree Cheree con il suo nuovo lavoro in studio, semplicemente omonimo. Il disco conterrà Johnny & Jonnie e Alemania, brani già diffusi nelle scorse settimane, e anche Get Closer, arrivata invece adesso. Trovate tutto in ascolto qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Alemania

02 Sugarcane

03 Johnny & Jonnie

04 Get Closer

05 Is There Any Love

06 Gated Windows

07 Modern Man

08 Lonestar

09 Brown Sugar

10 I Wanna Be Here (Shotgun)