Ty Segall – Hello, Hi

Photo Credit: Denée Segall

Uscito la scorsa estate con “Harmonizer”, Ty Segall tornerà giè il 22 Luglio con un altro lavoro in studio, Hello, Hi, in uscita sempre su Drag City. Il disco, per gran parte autoprodotto, è anticipato dalla title track, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Good Morning

02 Cement

03 Over

04 Hello, Hi

05 Blue

06 Looking At You

07 Don’t Lie

08 Saturday Pt. 1

09 Saturday Pt. 2

10 Distraction