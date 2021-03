Tyler, The Creator – Tell Me How

Photo Credit: IGOR (Album Cover)

Il mese scorso Tyler, The Creator ha contribuito al nuovo spot della Coca-Cola con il bano Tell Me How. Adesso il pezzo, che è il suo primo inedito da “IGOR”, il suo ultimo disco del 2019, è disponibile per l’ascolto sui vari servizi di streaming. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: