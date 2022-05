U2: Bono e The Edge hanno suonato nella metropolitana di Kiev

Photo Credit: U2.com / Helena Christensen

A sorpresa, Bono e The Edge degli U2 si sono esibiti nella stazione-bunker di Khreshchatyk, a Kiev, in segno di solidarietà verso il popolo ucraino coinvolto suo malgrado nella sanguinosa guerra in corso contro la Russia. I due, che hanno condiviso il “palco” anche con Taras Topolia, frontman degli ucraini Antytila, hanno eseguito una serie di pezzi (tra cui With Or Without You e il classico Stand By Me) difronte a una selezionata platea di militari e politici ucraini. Qui in basso qualche testimonianza video reperita su YouTube: