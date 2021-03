U2: in arrivo una serie di concerti leggendari in streaming su YouTube

Photo Credit: U2.com / Helena Christensen

A partire da domani gli U2 trasmetteranno sul loro canale YouTube, in esclusiva e solo per 48 ore, una serie di quattro leggendari concerti con audio rimasterizzato e nuova qualità delle immagini. “U2: The Virtual Road”, questo il nome dell’iniziativa, comprenderà anche le esibizioni dei quattro open act, ovvero Dermot Kennedy, Fontaines D.C., Carla Morrison e Feu! Chatterton. Qui in basso trovate il calendario delle trasmissioni e il trailer del progetto:

17 Marzo: “U2 Go Home: Live From Slane Castle” – IRELAND 2001

25 Marzo: “U2: Live At Red Rocks, Denver, Colorado” – USA 1983

1 Aprile: “Popmart: Live From Mexico City” – MEXICO 1997

10 Aprile: “iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris” – FRANCE 2015