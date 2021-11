U2 – Your Song Saved My Life

Photo Credit: U2.com / Helena Christensen

C’è un nuovo brano degli U2: il pezzo, che si intitola Your Song Saved My Life, è stato realizzato dalla band per la colonna sonora del film animato “Sing 2” (in arrivo nel periodo natalizio), nel quale lo stesso Bono interpreta il leone Clay Calloway. Potete ascoltare la traccia qui in basso da Spotify e YouTube: