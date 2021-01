Valerie June – Call Me A Fool [VIDEO]

Photo Credit: Bandcamp

Ferma all’ottimo “The Order Of Time” del 2017 (qui la nostra recensione), la songwriter Valerie June tornerà il 12 Marzo con il suo nuovo lavoro in studio, The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers. Insieme all’annuncio è arrivato anche il videoclip di Call Me A Fool, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco e all’ascolto da Spotify di Stay, Stay Meditation e You And I, le tre tracce già diffuse lo scorso anno e che rientreranno nell’album.

01 Stay

02 Stay Meditation

03 You And I

04 Colors

05 Stardust Scattering

06 African Proverb

07 Call Me A Fool

08 Fallin’

09 Smile

10 Within You

11 Two Roads

12 Why The Bright Stars Glow

13 Home Inside

14 Starlight Ethereal Silence