Vasco Brondi: annunciato il nuovo album

Photo Credit: Valentina Sommariva

Chiusa l’esperienza de Le Luci Della Centrale Elettrica, Vasco Brondi è pronto adesso per tornare con il suo primo lavoro a proprio nome, Paesaggio dopo la battaglia, in uscita il 7 Maggio. Qui in basso trovate il messaggio con cui Brondi ha dato l’annuncio sui suoi canali social e la copertina del disco, che è una fotografia di Luigi Ghirri:

Il 7 maggio uscirà il mio nuovo disco PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA. Dopo un lungo periodo senza toccare una chitarra mi sono rimesso a scrivere mentre il mondo che conoscevamo cambiava radicalmente. Ne è uscito un disco di racconti per voce e cori, per orchestra e sintetizzatori. In realtà adesso che l’ho registrato sto cercando di capirlo. In ogni canzone c’è qualcuno che ricerca fiduciosamente anche in tempi difficili tra le leggi della città e quelle dell’universo. Dopo la battaglia c’è una pace incerta, piena di ferite e piena di sollievo. C’è qualcuno che chiama un nome tra le macerie, qualcuno che risponde.

Nella prima tiratura limitata la versione LP avrà il vinile trasparente, mentre il CD sarà a forma di libro e conterrà “Note a margine e macerie” un diario on the road in un’Italia deserta. Un racconto dei tragitti che ho percorso tra uno studio di registrazione e l’altro, di notti silenziosissime tra Milano, Ferrara e i ricordi di un viaggio in India, di un inverno a Lampedusa o dei paesi disabitati dell’Italia interna.