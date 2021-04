Vasco Brondi – Chitarra nera [AUDIO]

Photo Credit: Valentina Sommariva

Chiusa l’esperienza de Le Luci Della Centrale Elettrica, Vasco Brondi uscirà il 7 Maggio con Paesaggio dopo la battaglia, il suo primo lavoro a proprio nome. Oggi è arrivata la prima anticipazione dal disco, Chitarra nera, brano prodotto da Taketo Gohara e Federico Dragogna. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube, mentre a seguire ecco il messaggio con cui Brondi ha presentato il pezzo:

“Da adesso potete ascoltare Chitarra nera. L’ho scritta senza neanche pensare alla forma che dovrebbero avere le canzoni, è uscita serena e lancinante, già fatta, senza rispettare nessuna regola musicale o di metrica. L’ho registrata su queste armonie come per liberarmene, con la mia voce normale, senza neanche cantare. Irrimediabile perdita, irrimediabile fiducia. Una specie di poema, noi due come i miti greci ma da noi non si impara niente. Chitarra nera è un film a parte dentro questo disco, è la prima canzone che ho scritto dopo parecchio che non scrivevo più niente e ci tenevo fosse la prima ad uscire. La copertina è un fotogramma dal video girato da Daniele Vicari con protagonista Elio Germano che uscirà la prossima settimana. Una grande emozione condividerla con voi.”