Velvet Underground: ecco il trailer del doc firmato da Todd Haynes

Photo Credit: Steve Schapiro

In lavorazione da parecchio tempo, sta finalmente per uscire il documentario sui Velvet Underground realizzato da Todd Haynes. Dopo essere stato presentato al Festival di Cannes a inizio anno, il doc arriverà su Apple TV+ a partire dal 15 Ottobre e racconterà la leggenda di quella che è stata una delle band più seminali della storia del rock, con interviste realizzate ad hoc e vari filmati inediti. Insieme al documentario uscirà anche la relativa soundtrack “The Velvet Underground: A Documentary Film By Todd Haynes – Music From The Motion Picture Soundtrack”, in pratica una accurata retrospettiva sulla discografia della band di Lou Reed. Qui in basso il trailer ufficiale: