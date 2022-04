Viagra Boys: nuovo brano, nuovo album e una data a Dicembre

Photo Credit: Press

Usciti lo scorso anno con l’ottimo “Welfare Jazz” (qui la nostra recensione), gli svedesi Viagra Boys hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro in studio, Cave World, che arriverà l’8 Luglio su YEAR0001. Insieme alla notizia del disco sono arrivati anche il video del primo estratto Ain’t No Thief e le date del tour a supporto, che toccherà l’Italia a Dicembre per una data. Trovate tutto qui in basso, video, tracklist dell’album e dettagli della data:

15 DICEMBRE 2022 @ FABRIQUE, MILANO

Biglietti disponibili dalle ore 10.00 del 25 Aprile su Ticketmaster e TicketOne

01 Baby Criminal

02 Cave Hole

03 Troglodyte

04 Punk Rock Loser

05 Creepy Crawlers

06 The Cognitive Trade-Off Hypothesis

07 Globe Earth

08 Ain’t No Thief

09 Big Boy

10 ADD

11 Human Error

12 Return To Monke