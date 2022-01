Photo Credit: Mia Kirby

Ferme a “Heads Up” del 2016, le Warpaint hanno annunciato oggi il loro ritorno discografico. Radiate Like This, questo il titolo del disco, arriverà il 6 Maggio su Virgin ed è anticipato dall’ascolto di Champion, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Champion

02 Hips

03 Hard To Tell You

04 Stevie

05 Like Sweetness

06 Trouble

07 Proof

08 Altar

09 Melting

10 Send Nudes