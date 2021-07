Photo Credit: Fat Possum Records / Jesse Lirola

Venerdì uscirà su Fat Possum Hideaway, il nuovo album dei Wavves di Nathan Williams. Dopo Sinking Feeling (che trovate qui), Help Is On The Way (che trovate qui) e la title track (che trovate qui), l’ultima anticipazione è Caviar. Eccola qui in basso da Spotify e YouTube: