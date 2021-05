Wavves – Help Is On The Way [AUDIO]

Wavves – Help Is On The Way

Photo Credit: Fat Possum Records / Jesse Lirola

A Marzo i Wavves erano tornati a farsi sentire con il nuovo brano Sinking Feeling (che trovate qui), brano che oggi scopriamo essere stato la prima anticipazione da Hideaway, il nuovo album di Nathan Williams e soci in uscita il 16 Luglio su Fat Possum. Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche l’ascolto di Help Is On The Way, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist dell’album:

01 Thru Hell

02 Hideaway

03 Help Is On the Way

04 Sinking Feeling

05 Honeycomb

06 The Blame

07 Marine Life

08 Planting A Garden

09 Caviar