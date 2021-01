Weezer – All My Favorite Songs

La settimana prossima, il 29 Gennaio, i Weezer usciranno con il nuovo album OK Human (un secondo nuovo album, “Van Weezer”, arriverà poi a Maggio). La prima anticipazione dal disco è arrivata oggi ed è il video di All My Favorite Songs, il pezzo d’apertura dell’album. Eccolo qui in basso: