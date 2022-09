Weyes Blood – It’s Not Just Me, It’s Everybody

Photo Credit: Neil Krug

Ferma a “Titanic Rising” del 2019, Natalie Mering aka Weyes Blood tornerà il 18 Novembre su Sub Pop con And In The Darkness, Hearts Aglow, il suo nuovo lavoro in studio. Il primo estratto è It’s Not Just Me, It’s Everybody, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 It’s Not Just Me, It’s Everybody

02 Children Of The Empire

03 Grapevine

04 God Turn Me Into A Flower

05 Hearts Aglow

06 And In The Darkness

07 Twin Flame

08 In Holy Flux

09 The Worst Is Done

10 A Given Thing