Weyes Blood – It’s Not Just Me, It’s Everybody

Photo Credit: Neil Krug

Ferma a “Titanic Rising” del 2019, Natalie Mering aka Weyes Blood tornerà il 18 Novembre su Sub Pop con And In The Darkness, Hearts Aglow, il suo nuovo lavoro in studio. Il primo estratto It’s Not Just Me, It’s Everybody era già arrivato un paio di settimane fa, ma adesso ha anche un videoclip ufficiale, che trovate qui in basso: