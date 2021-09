White Lies: nuovo brano, nuovo album e due date in Italia

Photo Credit: Charles Cave

I White Lies hanno annunciato il loro ritorno discografico, As I Try Not To Fall Apart, che uscirà il 18 Febbraio su PIAS. Insieme alla notizia del disco sono arrivati anche il primo estratto, ovvero il video della title track, e le date del tour a supporto, tour che toccherà l’Italia a Maggio per due date. Qui in basso il video del pezzo, la tracklist dell’album e i dettagli dei due appuntamenti:

10 MAGGIO 2022 @ MAGAZZINI GENERALI, MILANO

11 MAGGIO 2022 @ ORION, ROMA

01 Am I Really Going To Die

02 As I Try Not To Fall Apart

03 Breathe

04 I Don’t Want To Go To Mars

05 Step Outside

06 Roll December

07 Ragworm

08 Blue Drift

09 The End

10 There Is No Cure For It