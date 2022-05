Wilco – Tired Of Taking It Out On You

Photo Credit: Shervin Lainez

Fermi a “Ode To Joy” del 2019, i Wilco di Jeff Tweedy torneranno il 27 Maggio su dBpm con Cruel Country, il loro nuovo lavoro in studio registrato a Chicago che, come da titolo, porta la band dalle parti del country. Dopo il video di Falling Apart (Right Now) (che trovate qui), adesso è arrivato anche quello di Tired Of Taking It Out On You, che trovate qui in basso: