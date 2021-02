Photo Credit: RCA Records / Laura Allard Fleischl

A quanto pare bolle qualcosa nella pentola dei Wolf Alice, fermi a “Visions Of A Life” del 2017. La band di Ellie Rowsell ha infatti pubblicato sui propri canali l’immagine di un occhio in primissimo piano, rinviando al proprio sito ufficiale. Qui compare il loro logo e la scritta “The Last Man On Earth”, che potrebbe presagire l’annuncio di un nuovo album o magari solo di un primo singolo estratto. Non resta che attendere.