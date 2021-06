Wolves In The Throne Room – Mountain Magick [VIDEO]

Wolves In The Throne Room – Mountain Magick

Photo Credit: Dreaming God

A quattro anni da “Thrice Woven” (2017), il 20 Agosto torneranno i Wolves In The Throne Room con un nuovo lavoro in studio, Primordial Arcana, in uscita su Relapse. La prima anticipazione nonché traccia d’apertura del disco è Mountain Magick, brano accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Mountain Magick

02 Spirit Of Lightning

03 Through Eternal Fields

04 Primal Cham (Gift Of Fire)

05 Underworld Aurora

06 Masters Of Rain And Storm

07 Eostre

08 Skyclad Passage