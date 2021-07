Wolves In The Throne Room – Spirit Of Lightning

Photo Credit: Dreaming God

A quattro anni da “Thrice Woven” (2017), il 20 Agosto torneranno i Wolves In The Throne Room con un nuovo lavoro in studio, Primordial Arcana, in uscita su Relapse. Dopo Mountain Magick (che trovate qui), la seconda anticipazione è il video di Spirit Of Lightning. Eccolo: