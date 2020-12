Wolves In The Throne Room: una data a Novembre

In attesa di notizie sul loro nuovo lavoro in studio, in uscita nel 2021 (l’ultimo resta al momento “Thrice Woven” del 2017, che abbiamo recensito qui), gli americani Wolves In The Throne Room hanno annunciato le date del loro prossimo tour europeo, che toccherà anche l’Italia a Novembre per un unico appuntamento che vedrà aprire Blood Incantation e Stygian Bough. Ecco il dettaglio della data:

12 NOVEMBRE 2021 @ LEGEND CLUB, MILANO