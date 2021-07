Wye Oak – Electricity [AUDIO]

Photo Credit: Jade Wilson

Negli scorso mesi i Wye Oak, ovvero Jenn Wasner ed Andy Stack, erano usciti con un paio di nuovi brani. Un disco nuovo non sembra essere all’orizzonte, ma i due pubblicheranno comunque qualcosa di nuovo il 22 Ottobre, Cut All The Wires: 2009-2011, una compilation di inediti e demo risalenti ai primi anni della band. La prima anticipazione dalla raccolta è Electricity e la trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Replacement

02 Civilian (Demo)

03 No Words

04 Electricity

05 Half A Double Man

06 Sinking Ship

07 Two Small Deaths (Daytrotter Session)

08 Holy Holy (Demo)

09 Pardon

10 Black Is The Color

11 Ten Fingers

12 I’m Proud