Photo Credit: Jade Wilson

Negli scorsi mesi i Wye Oak, ovvero Jenn Wasner ed Andy Stack, erano usciti con un paio di nuovi brani. Un disco nuovo non sembra essere all’orizzonte, ma i due pubblicheranno comunque qualcosa il 22 Ottobre, Cut All The Wires: 2009-2011, una compilation di inediti e demo risalenti ai primi anni della band. Dopo Electricity (che trovate qui) adesso è stata diffusa anche Half A Double Man, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: