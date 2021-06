Wye Oak – Its Way With Me

Photo Credit: Jade Wilson

Jenn Wasner ed Andy Stack, ovvero i Wye Oak, erano tornati a Maggio con un nuovo brano, TNT (che trovate qui), preannunciando che a distanza di un mese ne sarebbe arrivato anche un altro, Its Way With Me. In attesa di capire se ci sarà anche un nuovo album, ecco qui in basso anche il video della seconda traccia: