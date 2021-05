Photo Credit: Jade Wilson

Jenn Wasner ed Andy Stack, ovvero i Wye Oak, sono tornati oggi con un nuovo brano TNT, il primo per loro in questo 2021 ma non l’ultimo, visto che hanno già anticipato anche Its Way With Me (che arriverà invece il 22 Giugno). In attesa di capire se ci sarà anche un nuovo album, TNT ha anche un videoclip ufficiale che trovate qui in basso: