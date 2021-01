Xiu Xiu – A Bottle Of Rum [VIDEO]

Photo Credit: Julia Brokaw

Il 26 Marzo torneranno gli Xiu Xiu di Jamie Stewart con un nuovo album, OH NO, in uscita per Polyvinyl. Il disco sarà composto da quindici tracce, ognuna delle quali vanta una collaborazione diversa (ci sono, tra gli altri, Sharon Van Etten, Chelsea Wolfe e Twin Shadow). La prima anticipazione estratta è il videoclip di A Bottle Of Rum (in cui invece compare Liz Harris), che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Sad Mezcalita (Sharon Van Etten)

02 I Cannot Resist (Deb Demure / Drab Majesty)

03 The Grifters (Haley Fohr / Circuit des Yeux)

04 Goodbye For Good (Greg Saunier / Deerhoof)

05 OH NO (Susanne Sachsse)

06 Rumpus Room (Angus Andrew / Liars)

07 Fuzz Gong Fight (Angela Seo / Xiu Xiu)

08 I Dream Of Someone Else Entirely (Owen Pallett)

09 One Hundred Years (Chelsea Wolfe) (The Cure cover)

10 A Classic Screw (Fabrizio Modonese Palumbo / Larsen)

11 It Bothers Me All The Time (Jonathan Meiburg / Shearwater)

12 Saint Dymphna (George Lewis Jr. / Twin Shadow)

13 Knock Out (Alice Bag)

14 A Bottle Of Rum (Liz Harris)

15 ANTS (Valerie Diaz)