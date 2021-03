Photo Credit: Julia Brokaw

Il 26 Marzo torneranno gli Xiu Xiu di Jamie Stewart con un nuovo album, OH NO, in uscita per Polyvinyl. Il disco sarà composto da quindici tracce, ognuna delle quali vanta una collaborazione diversa (ci sono, tra gli altri, Sharon Van Etten, Chelsea Wolfe e Twin Shadow). Dopo la prima anticipazione A Bottle Of Rum (che trovate qui), oggi è arrivato anche il videoclip di Rumpus Room, brano che vanta il featuring di Angus Andrew dei Liars. Eccolo: