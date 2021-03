Photo Credit: Julia Brokaw

Ieri gli Xiu Xiu di Jamie Stewart sono tornati con un nuovo album, OH NO, quindici tracce che vantano ciascuna una collaborazione diversa. In concomitanza con l’uscita del disco è arrivato anche il videoclip di Sad Mezcalita, brano che li ha visti collaborare con Sharon Van Etten. Eccolo: