Photo Credit: Christopher Espinosa Fernandez

Il 27 Agosto Yann Tiersen tornerà pubblicando Kerber, il suo nuovo lavoro in studio in uscita su Mute Records. Il relativo tour a supporto del disco toccherà l’Italia a Febbraio per un’unica data, a Milano. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

7 FEBBRAIO 2022 @ TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI, MILANO

Biglietti disponibili dal 18 Giugno sui principali circuiti di prevendita.