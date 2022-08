Photo Credit: David Black

A nove anni da “Mosquito” del 2013, il 30 Settembre uscirà su Secretly Canadian Cool It Down, il nuovo lavoro in studio dei newyorkesi Yeah Yeah Yeahs. Dopo il video di Spitting Off The Edge Of The World (che trovate qui), adesso è arrivato anche l’ascolto di Burning, che trovate qui in basso: