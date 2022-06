Yeah Yeah Yeahs – Spitting Off The Edge Of The World [VIDEO]

Yeah Yeah Yeahs – Spitting Off The Edge Of The World

Photo Credit: David Black

A nove anni da “Mosquito” del 2013, il 30 Settembre uscirà su Secretly Canadian Cool It Down, il nuovo lavoro in studio dei newyorkesi Yeah Yeah Yeahs. La prima anticipazione dal disco è il video della traccia d’apertura Spitting Off The Edge Of The World, brano che vanta il featuring di Perfume Genius. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Spitting Off The Edge Of The World (feat. Perfume Genius)

02 Lovebomb

03 Wolf

04 Fleez

05 Burning

06 Blacktop

07 Different Today

08 Mars