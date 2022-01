Yoko Ono: in arrivo un album tributo curato da Benjamin Gibbard con tanti ospiti

Photo Credit: Iain Macmillan

Il 18 Febbraio, giorno dell’ottantanovesimo compleanno di Yoko Ono, uscirà su Canvasback/Atlantic Ocean Child: Songs Of Yoko Ono, album tributo curato da Benjamin Gibbard, voce dei Death Cab For Cutie, che vedrà la partecipazione, oltre che di questi ultimi, di Deerhoof, Flaming Lips, Sharon Van Etten, Japanese Breakfast, Stephin Merritt dei Magnetic Fields e molti altri. Parte del ricavato delle vendite del disco sarà devoluto a WhyHunger, organizzazione sostenuta dalla cantautrice giapponese, impegnata da anni nella lotta contro la fame e la povertà nel mondo, e sarà inoltre accompagnato da un podcast tenuto da Gibbard e dalla giornalista Jenny Eliscu, che tratterà la vita di Ono e le sue canzoni insieme ad alcuni degli artisti che hanno collaborato al tribute album. Qui in basso trovate la tracklist della compilation, il post di annuncio su Instagram e l’ascolto del primo estratto Who Has Seen The Wind?, interpretato da Yo La Tengo e David Byrne:

01 Toyboat – Sharon Van Etten

02 Who Has Seen The Wind? – David Byrne / Yo La Tengo

03 Dogtown – Sudan Archives

04 Waiting For The Sunrise – Death Cab for Cutie

05 Yellow Girl (Stand For Life) – Thao

06 Born In A Prison – U.S. Girls

07 Growing Pain – Jay Som

08 Listen, The Snow Is Falling – Stephin Merritt

09 No No No – Deerhoof

10 Don’t Be Scared – We Are King

11 Mrs. Lennon – The Flaming Lips

12 No One Sees Me Like You Do – Japanese Breakfast

13 There Is No Goodbye Between Us – Yo La Tengo

14 Run Run Run – Amber Coffman