Photo Credit: Press

Tornati a Luglio con il nuovo brano Geronimo (che trovate qui), gli Young Fathers hanno annunciato adesso il loro nuovo lavoro in studio, Heavy Heavy, in uscita il 3 Febbraio su Ninja Tune. La seconda anticipazione dal disco è il video di I Saw, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Rice

02 I Saw

03 Drum

04 Tell Somebody

05 Geronimo

06 Shoot Me Down

07 Ululation

08 Sink Or Swim

09 Holy Moly

10 Be Your Lady