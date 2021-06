Photo Credit: Ypsigrock Festival / Official Logo

Dopo l’annullamento dell’edizione 2020, il siciliano Ypsigrock Festival è pronto a tornare quest’anno, dal 5 all’8 Agosto come sempre a Castelbuono, in provincia di Palermo. Oggi sono arrivati i primi nomi della line-up, oltre alle info relative a biglietti ed abbonamenti. Trovate tutto qui in basso nel post Instagram diffuso dall’organizzazione: