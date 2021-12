Photo Credit: Ypsigrock Festival / Official Logo

In programma dal 4 al 7 Agosto a Castelbuono, in provincia di Palermo, Ypsigrock Festival ha annunciato oggi i primi nomi di quella sarà la sua venticinquesima edizione. Ed il regalo di Natale al proprio pubblico è davvero di spessore, visto che si tratta di Flaming Lips, DIIV, Penelope Isles, Natalie Bergman e G Duncan. Qui in basso il post Instagram con l’annuncio e i dettagli su abbonamenti e biglietti: