Photo Credit: Stian Foss

Fermo a “Stranger Fruit” del 2018 (qui la nostra recensione) e all’EP “Wake Of A Nation” dello scorso anno, Manuel Gagneux aka Zeal & Ardor è tornato adesso con un nuovo brano, Run, che anticipa quello che sarà il suo terzo lavoro in studio di prossima uscita (non sono ancora noti titolo e data ufficiale di pubblicazione). Potete ascoltare il pezzo qui in basso da Spotify e YouTube: