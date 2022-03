Photo Credit: Shervin Lainez

Ferma a “Okovi” del 2017, Nika Roza Danilova aka Zola Jesus è pronta a tornare con un nuovo lavoro in studio, il sesto della sua discografia. L’album si intitolerà Arkhon e uscirà il 20 Maggio su Sacred Bones, anticipato oggi dal video del primo estratto nonché traccia d’apertura Lost. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Lost

02 The Fall

03 Undertow

04 Into The Wild

05 Dead And Gone

06 Sewn

07 Desire

08 Fault

09 Efemra

10 Do That Anymore