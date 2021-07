Cleopatrick – BUMMER

Difficile che il nome dei Cleopatrick non vi suoni familiare: dopo aver pubblicato gli EP “14” (2016) e “The Boys” (2018), il duo canadese formato da Luke Gruntz alla voce e chitarra e Ian Fraser alla batteria ha spopolato negli ultimi mesi grazie a Hometown, un singolo del 2017 e probabilmente il loro pezzo migliore. BUMMER non si discosta dal percorso intrapreso, anzi lo calpesta ribadendo con forza la propria identità alternative e hard rock, fino a raggiungere un disco omogeneo, che forse non corremolti rischi ma che sa come soddisfare le (alte) aspettative. La formula di riff distorti, ritmi serrati à la Royal Blood degli esordi e l’impellente urgenza di esprimersi funziona dalla prima all’ultima traccia, dai singoli Good Grief, The Drake e Family Van a 2008, l’immancabile pezzo lento che tuttavia non abbandona la propria impronta caratteristica. “BUMMER” è una scarica di adrenalina, un albumche conquista facilmente gli amanti del dirty rock di una band che, sicuramente, ha ancora tanto da dimostrare.

(2021, Nowhere Special)

01 Victoria Park

02 The Drake

03 Family Van

04 Good Grief

05 No Sweat

06 Why July

07 Ya

08 Peppers Ghost

09 2008

10 Great Lakes

IN BREVE: 3,5/5