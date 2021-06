Lou Barlow – Reason To Live

Seguire Lou Barlow sui suoi account social, che gestisce personalmente senza che nessun ufficio stampa, manager, casa discografica o agenzia possa metterci le mani, è qualcosa di molto simile ad essergli vicini di casa. Sbirci all’interno della sua cucina mentre passi dal vialetto che la costeggia e lo vedi intento a strani travestimenti con i suoi tre figli, lo senti strimpellare mentre magari avresti voglia di schiacciare un pisolino, ci scambi due chiacchiere davanti alla cassetta delle lettere. Insomma, la vita semplice di un uomo semplice che Barlow traspone periodicamente nella sua musica extra Dinosaur Jr. ed extra Sebadoh.

Uscito quest’anno anche con “Sweep It Into Space”, nuovo album insieme a J Mascis e Murph, Barlow nei lunghi mesi di reclusione forzata che speriamo di esserci gettati ormai alle spalle, ha trovato il tempo di riprendere una manciata di tracce lasciate lì a macerare in attesa di chissà cosa, c’ha aggiunto qualcos’altro, le ha lavorate un pochino (quel tanto che basta per renderle fruibili, conoscendolo) e ce la ha date adesso in pasto riunite sotto il titolo Reason To Live, disco arrivato a ben sei anni dal precedente “Brace The Wave” (2015).

Se non bastassero i social, ci pensa la copertina dell’album a segnare il passo di questa nuova uscita del Barlow solista: un collage sgangherato di immagini casalinghe, istantanee di quella vita semplice di cui sopra che, associate alla dichiarazione “ragione di vita”, danno con chiarezza la misura delle priorità dell’uomo Lou prima che dall’artista Barlow. E la dimensione compositiva familiare gli ha dato una serenità che non troppo spesso gli è appartenuta, vedi Love Intervene che è un po’ un inno all’amore, oppure la conclusiva Act Of Faith che suona esattamente come si potrebbe immaginare suoni un pezzo con questo titolo. E anche quando c’è da prendersela con qualcuno, vedi la title track o All You People Suck, l’approccio di Barlow è decisamente più costruttivo che mai. Non c’è spazio per la rabbia e la negatività.

Lo-fi per attitudine, per volontà e in parte per necessità, “Reason To Live” presenta un Lou Barlow davvero in forma, dedito a ciò che gli è sempre riuscito meglio (ovvero un folk sbilenco e stralunato, chitarra acustica e voce lontana), forte dell’aver saputo sfruttare un periodo globalmente negativo per concentrarsi sulle cose per lui più importanti, traendone una indispensabile linfa produttiva. Un esempio che tutti avremmo dovuto e dovremmo ancora tenere in considerazione.

(2021, Joyful Noise)

01 In My Arms

02 Reason To Live

03 Why Can’t It Wait

04 Love Intervene

05 Privatize

06 I Don’t Like Changes

07 Clouded Age

08 Over You

09 How Do I Know

10 Cold One

11 Thirsty

12 Maumee

13 Lows And Highs

14 Paws

15 Tempted

16 All You People Suck

17 Act Of Faith

IN BREVE: 3,5/5